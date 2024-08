Entretiens I-X avec les Pères de Scété. Introduction, traduction et notes de Sr Pascale-Dominique Nau, o.p.

"Jean Cassien a beaucoup à nous apprendre. Maillon vivant de la Tradition, plus que porteparole des Pères du désert, défenseur et confesseur de la foi, Cassien ne prétendait pas livrer une doctrine spirituelle développée, mais plutôt indiquer la préparation, ascétique, qui prédispose à la prière-contemplation perpétuelle et ouvre à la theoria ou contemplation des "choses divines" , une anticipation de la vision dans l'au-delà. L'attrait de son témoignage, c'est celui d'une expérience vécue dans sa réalité multiple, indicible, celle des Anciens et la sienne propre ; c'est celui d'une vérité d'expérience, non systématisable, mais à partager ; c'est aussi la force d'une spiritualité poétique, riche d'images et d'expressions personnelles, telle cette "prière de feu" qui aura ses homologues dans la Vive flamme d'amour de Jean de la Croix et le Mémorial de Pascal, ou encore dans la lumière thaborique de l'hésychasme Jean Cassien a beaucoup à nous apprendre. Laissons-nous donc guider par ses Entretiens avec les Pères. Préface de Mme Claire Reggio, Présidente des Amis de l'Abbaye de St-Victor à Marseille (le monastère pour moines fondé par Cassien)