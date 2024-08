La charpente de la cathédrale de Bourges. De la forêt au chantier

La cathédrale de bourges, patrimoine mondial classé par l'Unesco, est couverte sur son vaisseau principal d'une charpente du XIIIe siècle de plus de 100 m de longueur, culminant à près de 50 m de hauteur. Par ses dimensions hors normes et l'ampleur du chantier de construction, ce gigantesque ouvrage en bois représentait pour les charpentiers de l'époque l'un des plus grands défis technologiques de leur temps, que ce soit pour l'approvisionnement en bois, le levage ou les solutions techniques pour équilibrer la structure sur des murs minces gothiques. Elle conserve également dans la tour occidentale sud un beffroi du XIIIe siècle de 14 m de haut, considéré comme l'un des plus anciens et des plus grands connus actuellement en France. Ce livre présente l'étude archéologique de ces charpentes en abordant les bois d'oeuvre utilisés et les questions de leur provenance, du stockage, du profil des chênes abattus (morphologie, croissance, âge...) et par là même des forêts exploitées au XIIIe siècle. L'analyse détaillée des charpentes et des assemblages permet d'en comprendre le fonctionnement mais aussi les dysfonctionnements. On suivra l'évolution du chantier à travers l'étude de la taille des grumes, du marquage des bois et du levage des fermes. Grâce aux datations dendrochronologiques, cette étude permet de reconsidérer l'évolution des campagnes de construction de la cathédrale en renouvelant notre compréhension de l'un des plus vastes chantiers de la période gothique. Seconde édition augmentée.