Récits de recherche sur l'eau dans un monde interdisciplinaire

A travers des récits originaux, ce livre illustre des manières concrètes de pratiquer l'interdisciplinarité, d'entrer en dialogue entre disciplines sur le terrain, autour d'objets ou de méthodes, pour construire ensemble des recherches engagées sur l'eau en société. Il suggère des façons nouvelles de travailler sur l'eau, et de rendre intelligibles les relations que les sociétés entretiennent avec cet élément. Ces invitations se jouent autour de plusieurs grands enjeux relatifs à l'eau : pollution, salinisation des eaux souterraines, restauration écologique, gestion de l'eau, difficultés d'accès, etc. Ces situations sont étudiées dans différents contextes géographiques : Côte d'Ivoire, Cambodge, Maroc, Mauritanie, France, Sénégal. Dans une démarche réflexive, ce livre s'adresse directement aux chercheurs et étudiants qui entreprennent ou envisagent une recherche interdisciplinaire.