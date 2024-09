Maudit chant du coq

A la fin des années 60, dans un village, au coeur de la France profonde, trois copains, presque trentenaires, célibataires endurcis, sont ancrés là sans aucune volonté d'en bouger. L'un d'eux, Gus, timide et introverti va tomber amoureux fou de MARIE, une jeune femme de la ville au genre particulier. Maladresses, incidents, quiproquos, provocations vont se succéder. Le jeune homme sera violemment éconduit. Il finira par sombrer et perdre totalement la raison au grand désarroi de ses proches et de ses amis, jusqu'à descendre en enfer un dimanche soir, juste après le Nouvel An.