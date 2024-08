Mon manuel de généalogie pratique. Faire ses recherches en archives ou par Internet

Il n'y a pas une raison de faire de la généalogie, il y en a mille. Ce guide part de vos souhaits et vous indique comment retracer votre histoire familiale le plus haut possible dans le temps, en archives et sur Internet depuis chez vous. Il explique comment aller au-delà des noms et des dates en retrouvant les histoires de vie. Il vous donne des idées, des secrets à explorer et des pistes inattendues. Il porte des témoignages de passionnés, tous différents, pour montrer combien la généalogie est vivante, dynamique et foisonnante et combien l'entraide fonctionne entre passionnés. Enfin, il raconte de belles trouvailles d'archives, parce que les sagas familiales réservent toujours des surprises. L'aventure généalogique rassemble toutes les générations et ne demande que du temps. Elle peut se pratiquer seul ou à plusieurs, avec ou sans budget, sur place ou à distance, dans la plupart des pays du monde, par tous les temps et quel que soit votre âge. L'histoire familiale, celle d'un lointain passé oublié, dort dans des archives désormais souvent accessibles par Internet. Ce guide pratique vous ouvre les portes du passé.