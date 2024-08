Identifier les champignons. Guide de poche de mycologie officinale, 3e édition

Retrouvez dans cette 3e édition revue et corrigée la description de plus de 770 espèces de champignons communs de France, ainsi que plusieurs outils d'aide à la reconnaissance : - glossaire et index en images pour un accès rapide à l'espèce recherchée ; - clés d'identification simples et illustrées, mettant en avant les principaux détails à repérer (couleur, forme, taille, odeur, etc.) ; - fiches décrivant les principaux syndromes d'intoxication ainsi que des traitements associés permettant une prise en charge rapide et adaptée à la gravité des symptômes ; - règle de 15 cm permettant de mesurer la taille des champignons et de la comparer à l'échelle présente sur chaque page. L'originalité de cet ouvrage se trouve dans la qualité et la richesse de ses images - en effet, le traitement numérique spécial des champignons apporte une représentation fidèle et unique et un relief particulier, rarement atteints dans ce domaine. L'ensemble des images est présenté en doubles planches en couleurs, claires et concises. Tout a été pensé pour faciliter la reconnaissance des espèces : pictogrammes pour distinguer celles qui sont toxiques aux comestibles, planches comparatives des espèces pouvant être confondues, et bien d'autres repères. Véritable outil d'apprentissage pratique et accessible, cet ouvrage constitue un support indispensable aux étudiants en pharmacie soucieux de consolider leurs connaissances en mycologie officinale ainsi qu'aux pharmaciens dans leur pratique quotidienne à l'officine. Que vous soyez débutant ou expert, pharmacien ou amoureux de la nature, ce livre est fait pour vous accompagner dans l'identification rapide des champignons de nos forêts