Les pierres sacrées Tome 1 : A dawn of Onyx. Edition collector

Arwen n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seule les bois anciens et maléfiques qui entourent le château : coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider... ni même de s'évader. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources ? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage ?