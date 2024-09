Mes années incarcérées

Au sein des murs sombres et impénétrables d'une prison, entre meurtriers, pédophiles et autres détenus sous haute surveillance, le quotidien d'un surveillant pénitentiaire peut souvent être ardu et sinistre. Pourtant, dans ce témoignage puissant et authentique, l'auteur expose surtout les moments de vie et de partage qui ont rythmé son existence pendant ces quarante années d'exercice de l'autre côté des barreaux. Entre la gestion de conflits, les rencontres marquantes et les moments de réflexion, Noël Collet nous dévoile, dans cette autobiographie, les coulisses d'un métier mystérieux et peu ordinaire. Au fil des pages, il partage avec une certaine nostalgie ses expériences ô combien humaines et enrichissantes, invitant le lecteur à découvrir les histoires cachées derrière les murs des prisons belges et les visages - parfois surprenants - de ceux qui y sont enfermés.