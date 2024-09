Des hommes et des elfes. Partie 1

Sur l'île d'Amnémone, berceau du peuple des elfes, Eléanor découvre un humain échoué sur la plage, le premier de son espèce que la jeune elfe rencontre. Intriguée par cet être mystérieux répondant au nom de Mathyas, elle tombe immédiatement sous son charme. Malheureusement, cette idylle naissante n'est pas au goût de son père qui tient à faire respecter les traditions elfiques : Eléanore devra se marier, quoi qu'il en coûte, avec l'elfe qu'on lui a choisi ! Dans cette pièce de théâtre unique et enchanteresse, Pierre André peint des personnages justes et puissants, prenant à témoin le lecteur d'une histoire d'amour pure et féerique, tout en prônant la tolérance et le vivre ensemble, au coeur d'un univers pas si différent du nôtre...