Dinos rigolos : Dino, vole ! Niveau 2 milieu CP

La série : Titus, Dottie et leurs copains sont une bande de dinos rigolos ! Avec Maître Dino, ils apprennent à lire, à compter et à vivre ensemble mais aussi à partager, s'entraider et accepter leurs différences. Dans ce titre, Vitto aimerait tant pouvoir voler. Ses amis dinos essaient de l'aider en mettant en place des idées bien farfelues mais Vitto ne vole toujours pas. Finalement, les dinos lui fabriquent de magnifiques ailes. Est-ce que Vitto réussira à réaliser son rêve...