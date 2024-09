Alors que le terrible vol de la grande Banque d'Angleterre ébranle la capitale londonienne, Phileas Fogg, un gentleman anglais fait le pari risqué de faire le tour du monde en 80 jours. Impossible : c'est ce qu'affirment les membres du Reform Club avec qui Phileas a parié 20 000 livres. A présent, les dés sont jetés : c'est le début d'une grande course contre la montre à travers le monde pour Phileas Fogg et son valet Passepartout, poursuivis par le détective Fix, persuadé que Fogg est l'auteur du vol. Une grande aventure où les navires s'embrasent, où les ponts s'écroulent et où les cultures se découvrent.