Oshi No Ko Tome 12

Dans le monde du spectacle, le mensonge est une arme ! Kana est prise en photo sortant de l'atelier du réalisateur, Masanori Shima, au petit matin. Pour la sauver du scandale, Aqua propose au tabloïd un autre sujet encore plus scandaleux. Se faisant, il révèle au public que Ruby et lui sont les enfants cachés d'Aï Hoshino, tombée enceinte à l'âge de 16?ans. Ruby ne supporte pas qu'il ait trahit le secret de leur mère et s'oppose violement à lui. Pendant ce temps, le projet de film Quinze ans de mensonges, inspiré de la vie d'Aï, commence à se concrétiser.