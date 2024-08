Demon Slave Tome 14

Quand le scénariste de Red Eyes Sword donne le pouvoir aux femmes et enchaîne son héros ! Les escadrons antidémons se rendent dans un endroit appelé "Eden" afin de suivre un entraînement spécial qui leur permettra de lutter contre les Yaraijin. Y?ki et ses amies vont s'entraîner avec Varvara Pilipenko et les membres du 8º ; escadron. Seulement, il semblerait que Varvara déteste franchement Yûki. C'est alors que Fukuma, qui a pris l'apparence de Belle, décide de se révéler !