Mon carnet d'amitié top secret avec stylo magique ! Les secrets intimes de mes meilleurs amies et tout plein d'activités !

Les enfants aiment conserver les plus grands secrets à l'abri des regards indiscrets. Alors, ils peuvent les écrire tous dans ce super carnet pour les protéger ! Ils utilisent le stylo à encre invisible pour y noter les secrets les plus précieux et répondre à des quiz rigolos du genre "sais-tu garder un secret ? ". Pour lire les secrets, ils doivent utiliser la lampe torche au bouchon du stylo. Sans le stylo, les pages des carnets paraîtront vierges et personne ne pourra lire les secrets. LOL !