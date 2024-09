Luciferos. Le Dernier Incube

Kyle Moore, né d'une mère sorcière et d'un père inconnu, a tout pour plaire : la beauté, l'ambition et surtout, une envie insatiable depuis toujours... pour le Sexe. C'est à 27 ans qu'il bâtit un Club à Los Angeles, prenant l'habitude de forniquer quelques-uns de ses clients afin de réduire son appétit constant pour la chair. Mais la rencontre avec une étrange Drag Queen va tout changer. Kyle découvre qu'il a des frères et soeurs, et que son père n'est autre que le Diable. Non surpris par cette découverte, il se consacre à un second projet, la Maison Moore, une entreprise proposant un escorting d'un nouveau genre. Mais malgré l'évolution accrue de sa domination sur le marché du Sexe, entre les poursuites judiciaires de la Cour Suprême et la volonté de Lucifer de faire de lui un Monarque, Kyle doute avant de finalement accepter. Il finira par s'installer sur son trône dans le deuxième cercle de l'Enfer, régnant sur le Royaume de la Luxure et laissant place à sa véritable identité : Luciferos Morningstar. Néanmoins, son ascension fulgurante attirera à lui ses premiers ennemis, le qualifiant de "bâtard usurpateur" et souhaitant l'anéantir. Avec les conseils du Malin, il se servira de toute la puissance sexuelle en lui afin de protéger son Royaume, et scellera des alliances pour renforcer sa position de Souverain Infernal. Mais cela sera-t-il suffisant ? Entre passion, sexe et désirs infernaux, découvrez le potentiel du Dernier Incube et l'étendue de son irrésistible pouvoir.