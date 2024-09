La neige en cadeau

Une rencontre, quelques lignes écrites, une simple découverte ? L'inconnu nous appelle et ce n'est certainement pas folie que de risquer le voyage et de le vivre pleinement quand il nous rend meilleurs. Thomas, un jeune garçon curieux et courageux, nous entraîne dans une aventure à laquelle rien ne le prédestinait. Pourtant, il s'est fait confiance, il a réveillé un bout de passé au fond d'un sac oublié, il a su assembler les replis du temps. En écoutant son instinct. Entre hiver soyeux et lagon turquoise...