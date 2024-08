Je vais à l'école

Koalinou n'a jamais été séparé de ses parents aussi longtemps. Mais pour lui, l'heure est venue d'entrer à l'école maternelle et donc de passer une partie de sa journée loin d'eux. Avec l'aide de ses parents, de sa maîtresse et d'un adorable petit coeur en pâte à sel (dont la recette se trouve à l'intérieur du livre), Koalinou pourra affronter sereinement la séparation d'avec ses parents et l'angoisse de l'entrée à l'école maternelle.