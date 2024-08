Découvre le monde de la magie des sirènes ! Les licornes et les sirènes vivent en harmonie dans un monde aquatique merveilleux. Grâce à leurs pouvoirs, elles font jaillir des jets d'eau magiques ou créent des cascades scintillantes. Les licornes les plus puissantes sont dotées d'une queue de poisson qui leur permet de nager, et peuvent même respirer sous l'eau. Un cahier avec plus de 300 autocollants de Licornes et 11 décors féériques pour créer des tableaux magiques. L'enfant part à la découverte des mondes merveilleux des licornes et crée des scènes sorties de son imagination. Une activité idéale pour les enfants dès 5 ans, pour développer leur créativité et leur motricité en toute autonomie !