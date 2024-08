Réussir son mémoire en 6 étapes. Licence, Master

Un guide pratique avec outils numériques pour réussir son mémoire Un guide en 6 étapes pour aider les étudiants à rédiger et présenter un travail dans le supérieur (portfolio, rapport de stage, mémoire de fin d'études...) : - délimiter son sujet et collecter les données nécessaires - construire un plan selon l'organisation textuelle attendue - rédiger efficacement, sans erreur et avec le style adéquat - soigner les aspects formels et graphiques - créer un support visuel efficace pour la présentation orale - maîtriser le langage non verbal, surmonter son stress et gagner en éloquence Avec : - des exemples à suivre et des contre-exemples - des encadrés mettant en évidence les points clés - des compléments numériques (carte mentale à compléter, QCM, diaporama, vidéo explicative)