Les aventures de Pinocchio

Qui ne connait pas cette célèbre phrase : "Si tu mens ton nez va s'allonger comme celui de Pinocchio ? ", ce dont on se rappelle moins cela dit c'est des aventures de cette marionette qui a prit vie sous les mains experte de son père Guepeto... Ce grand classique de littérature enfantines, cache un trésor pour les adultes et une morale toute différente, sur l'acceptiation de la différence, et la cruauté... A vous de redécouvrir cette merveilleuse histoire, et de vous laisser emporter dans cet univers de féerie.