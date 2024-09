La voie de Lou

Lou a 18 ans, premier prix de piano au conservatoire ! Second en chant ! Ca ouvre des portes ! Qu'en a-t-elle à faire ? Rien ! Les portes, elle les a claquées derrière elle. Elle ne veut pas de cet avenir tout tracé, elle ne veut plus de ses parents, de son histoire... Elle prend la route direction les Hautes-Alpes. Jo a 38 ans, musicien renommé ; il est marié à Joss, enceinte de sept mois. Ils sont parents d'un petit garçon de trois ans, Antoine. Tout bascule un soir d'hiver. Six mois plus tard, Jo séjourne avec quatre cents moutons, trois chiens et sa guitare à la cabane de berger de Saint-Clément. "Vous cherchez quelque chose ? Sursaut ! Trouille ! Surprise ! Et la chute s'arrête entre deux bras qui l'ont empêchée de s'écraser au sol comme une fiente de mouette sur le crâne d'un baigneur alangui à la plage de Veules-les-Roses ! T'es con, tu m'as fait peur ! Les bras la laissent tomber... Elle fait la fiente ! " Ils se rencontrent ! Jo avec son silence et son besoin d'être seul ; Lou avec son histoire, sa jeunesse, sa repartie, son culot, sa soif de liberté, sa vie, sa voie...