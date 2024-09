365 jours de sexisme

De mai 2023 à mai 2024, l'auteure de cet essai a recensé les moments où elle a été victime ou témoin de sexisme. Un journal de bord où se mêlent jour après jour : doutes, humour, préjugés, chiffres, expériences personnelles, familiales et professionnelles ; le tout agrémenté de ressources documentaires, littéraires, publicitaires et médiatiques... Ainsi, pendant une année entière, tout y est décortiqué, et pourtant tout partait à la base d'une simple interrogation : "Le sexisme est-il vraiment partout en France à l'heure actuelle ? " Lire cet essai, c'est peut-être trouver la réponse à cette question.