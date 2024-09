Conscience bienveillante

Dans un monde souvent emporté par la tempête de l'indifférence, la bienveillance est une ancre solide, un refuge où s'abriter. Elle est cette main tendue, ce coeur ouvert, ce silence complice qui comprend sans juger. Elle est la magie subtile qui transforme les larmes en rires et les douleurs en douceurs. Dans ce recueil de poèmes inspirés, Sophie Roselmac, de sa plume vive empreinte de lyrisme et de gratitude, capture avec authenticité la complexité des émotions humaines qui nous traversent, guidant et réconfortant ainsi le lecteur dans sa quête de sens et de liberté.