Un ouvrage pour questionner l'école inclusive. L'école inclusive progresse, en France comme à l'étranger. Désormais, l'école se doit de scolariser tous les enfants en assurant leurs progrès et en répondant aux besoins individuels de chacun. Encouragé par un consensus international, ce mouvement est aussi porté par des réseaux associatifs et des enseignants militants. Il suscite néanmoins des résistances qui alimentent de fausses croyances et détournent les acteurs des attentes institutionnelles en matière d'inclusion. Cet ouvrage explore un certain nombre de mythes autour de l'accompagnement, le bienêtre à l'école, la formation, l'évaluation ou le numérique... Les différents chapitres offrent des éclaircissements, appuyés sur des recherches, mais aussi sur des pratiques et des exemples concrets. Des solutions émergent pour dépasser les obstacles et bâtir cette école inclusive. Dans cet ouvrage, 10 des mythes et réalités les plus répandus sont passés en revue, tels que : "Ilelle sera mieux en milieu spécialisé" "Scolariser une élève à BEP dans ma classe, je ne sais pas faire" "Je " veux " bien scolariser une élève à BEP, mais je ne suis pas formée pour le faire" "Il faut avant tout connaitre le trouble pour adapter" "Il faut individualiser le travail pour une élève à BEP" "Il faut coopérer pour une école inclusive" "Une AESH est indispensable pour scolariser une élève reconnue handicapée" "Avec des outils numériques, l'élève à BEP va progresser" "On ne peut pas évaluer les élèves à BEP différemment des autres" "C'est au chef d'établissement d'insuffler le " virage inclusif "" Mythes & réalités : une collection pour décrypter les idées reçues qui alimentent les débats en matière d'éducation.