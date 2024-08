La lente obsession des choses

Construit comme une longue anamnèse, le recueil explorel'origine de la contemplation, celle apprise comme un alphabet au gré destrajets en voiture et en train. Une question d'élan et d'éclat pour l'irruptionde la beauté et du souvenir. Une question de désir aussi, à l'origine du poème. La route et le quai ont été agents de sublimation pour la jeune officiante auxaguets. Partir fut le rythme et le commencement répété, Ce fut une merveilleavec Ulysse, Pénélope et Orphée dans le rétroviseur.