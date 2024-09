La vie brisée de Leila El Fassi

Ce roman est né d'une histoire vécue. Il fait écho à une situation actuelle de notre société et du monde où les fondamentalismes religieux, quelles que soient les religions, veulent nous replonger dans un obscurantisme que l'on espérait révolu. Le corps des femmes, encore et toujours... C'est un long combat qu'elles mènent contre les violences et barbaries. C'est pour leur liberté que partout dans le monde elles se lèvent et se battent. Leila est l'une d'elles. Enfant choyée, brimée dès la puberté, surveillée par ses frères, contrainte de porter le voile, c'est à la porte du lycée qu'elle retrouve la liberté. Etudiante brillante, elle rêve d'une vie choisie. Elle y croit plus encore lorsqu'elle tombe amoureuse malgré tous les obstacles mais, pour ses 18 ans, elle est emmenée par ruse au Maroc où elle est mariée de force. Commence un long combat vers le chemin de liberté.