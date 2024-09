Un aller retour vers l'aventure

Voir la vingtaine fin des années 60, mener une existence banale et monotone autour du lycée, et trouver une voie pour sortir de ce piège. Voilà bien le récit de quelques années, qui ont permis à l'auteur de voyager et d'apprendre des langues étrangères. Au coeur de ce récit, sa rencontre avec un personnage mystérieux et charismatique qui lui montrera toutes les facettes de la vie. Au fur et à mesure qu'il le découvre, il doit emprunter bien des chemins de traverse remplis de surprises. En les parcourant, il a eu l'occasion tantôt d'en baver, tantôt de rêver, avant de reposer les pieds sur terre. L'aventure qui marque toute une vie... Cette histoire est tirée de faits réels, mais beaucoup de noms de personnes et de lieux ont été changés.