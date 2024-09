Les Chroniques de l'Après-Voile Tome 2 : Episode 2

Haletantes, drôles et sexy, les aventures d'une fliquette au très mauvais caractère et du plus maladroit des vampires D'un côté, Arabella Saint-Clair, dite Bella, capitaine de police au caractère bien trempé, motarde, peur de pas grand-chose sauf de s'engager dans une relation sentimentale. De l'autre, Branko Maly, enquêteur, aristocrate et... vampire. Agé de quatre-cent vingt-huit ans, séduisant, toujours en retard, gaffeur... bref un boulet, mais un boulet capable de mettre sa vie en péril pour sauver sa Bella chérie. Leur équipe mi-humaine mi-vampire vient d'échapper à un terrible affrontement avec un démon de l'Ordre du Voile sombre dans la pyramide du Louvre éventrée et apprécierait quelques jours de répit... Malheureusement, il est à peu près certain que l'Ordre les recherche pour les transformer en confettis. Le projet d'Arabella de se prélasser dans un lit frais et soyeux avec son amoureux va devoir attendre. C'est alors que la plus jeune soeur de Bella l'appelle en larmes : Bérénice, leur autre soeur, a disparu... Est-ce ainsi que L'Ordre a décidé de se venger ? Petite, Lou Majel a découvert une porte secrète ouvrant sur des univers imaginaires. Elle y passe la majeure partie de son temps et s'inspire de ses voyages pour écrire des histoires. Voici le deuxième épisode des aventures d'Arabella Saint-Clair et Branko Maly.