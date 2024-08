Plantes de sorcières. Secrets des mages, druides, et guérisseurs

Le guide complet des plantes de sorcières Mages, druides, guérisseurs, sorciers et sorcières ont accompagné l'humanité depuis des millénaires et préparaient leurs potions, amulettes et philtres à partir de ces "plantes magiques" , pour les aider à soigner, influencer l'ordre des choses, connaître l'avenir ou entrer en contact avec le monde invisible. Ce grimoire moderne rassemble tous les savoirs sorciers avec : - Une histoire des sorcières à travers les âges. - Les astuces pour préparer vos potions et charmes à base de plantes et des recettes pratiques pour vous faire la main (talisman de réconfort, baume apaisant, breuvage anti-déprime, etc.). - 45 fiches de plantes de sorcières avec leur planète, leur élément et leurs pouvoirs magiques, mais aussi leurs vertus thérapeutiques et tous les conseils pour les semer et les récolter selon la Lune. Clémentine Desfemmes est ingénieure agronome. Passionnée par les plantes, elle est l'autrice de nombreux articles et de Pépins et noyaux (Ed. Leduc).