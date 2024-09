Le siècle d'après

2124. Dans un monde dominé par la technologie où les échanges et les actions quotidiennes sont essentiellement affiliés au monde virtuel, Janlun@Janmer, mi-homme mi-machine, essaie tant bien que mal de se libérer de l'emprise omniprésente des ordinateurs. Pourtant, il se retrouve malgré lui impliqué dans de curieuses affaires : accusations à tort de cyberharcèlement, arrestation par la police pour être un hors-la-loi du XXIe siècle ou encore des félicitations non justifiées par l'agence de renseignement de l'Empire. Et comme si cela n'était pas assez étrange, on lui demande de retrouver sa "très chère binôme" , la personne avec qui il correspond depuis des mois, pour enquêter sur ce qui s'est produit sur Terre il y a plus d'un siècle. Mais lors de cette expédition, il pourrait bien découvrir un passé dont il ignorait tout et le lien étroit qui l'unit à sa mystérieuse correspondante. Celle-ci serait-elle la réponse à toutes ses questions ? A l'heure où les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, l'auteur, dans ce récit de science-fiction intelligent et sensible, offre une vision originale du futur, poussant le lecteur à s'interroger sur le transhumanisme, l'évolution de l'humanité et l'utilisation des nouveaux outils technologiques.