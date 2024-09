Lisons la Bible & méditons, puis prions

"Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras". (Josué 1 : 8) Reposant sur trois piliers - lire, méditer et prier -, ce recueil de prières invite le lecteur à réfléchir sur des passages bibliques essentiels et éclectiques, lui permettant de renforcer sa foi et de trouver du réconfort dans la parole divine. Appelant le lecteur à approfondir sa vie spirituelle par la prière, Pascal OYOUGOU propose des textes sacrés inspirés sur lesquels le lecteur pourra méditer et s'offrir ainsi la possibilité d'enrichir son expérience de croyant.