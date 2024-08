Le grand livre du diable. Codex Gigas

Un roman d'enquête médiévale atour du plus grand livre du monde 1346. Mélodine, une jeune adolescente perd ses parents dans l'incendie de la maison qu'ils viennent d'hériter de leur tante. Elle se rend à Paris à la recherche d'un graveur de pierre qui pourrait l'aider à comprendre d'où lui vient ce nouveau don mystérieux de voir les spectres. Là, elle est recueillie par les soeurs catherinette qui la présentent à Nicolette, une enlumineuse qui travaille pour l'Abbaye St Victor, et sa magnifique bibliothèque. Mélodine va donc découvrir les métiers du livre auprès des moines copistes, de sa protectrice et du jeune Fortuné dont elle tombe amoureuse. Un jour, un mystérieux personnage venue de Bohème, apporte au monastère un incroyable ouvrage ; le codex giga, le plus grand livre du monde, qu'il faudrait restaurer. La légende dit qu'il a été écrit en une nuit par un moine possédé par Satan, d'où son nom Le grand livre du diable. Il lui manque des pages, aussi Fortuné va partir à leur recherche en Europe, va disparaître et réapparaître en spectre à Mélodine...