A History and historiography of Angkor. Une histoire et une historiographie d'Angkor

Michael Vickery (1931-2017) est l'auteur des ouvrages les plus importants couvrant tant la période pré-Angkorienne (Society, Economics and Politics in Pre-Angkor Cambodia : The 7th-8th Centuries) et Post-Angkorienne (Cambodia After Angkor, the Chronicular Evidence for the Fourteenth to Sixteenth Centuries) que l'époque contemporaine (Cambodia 1975- 1982 ; Cambodia : A Political Survey). Il convient d'y ajouter un nombre considérable de contributions diverses sur le Cambodge et l'Asie du sud-est. Michael Vickery avait également publié de très nombreux articles novateurs sur l'époque angkorienne (IXe- XVe siècles). Il manquait un livre rassemblant ses travaux et recherches, une synthèse qui offrirait un regard critique sur ce que nous savons de cette période. C'est chose faite avec cet ouvrage posthume, qui s'écarte d'une simple "histoire" tant l'auteur y fait montre d'une connaissance critique impressionnante des différentes sources qu'il analyse et cite abondamment.