Tarot des visions cristallines. 79 cartes et un livre d'instructions

Un tarot féérique de 78 lames + un livre explicatif présentant la signification des cartes et les méthodes de tirages. Dans ce coffret, vous découvrirez un tarot exceptionnel de 78 cartes divinatoires, inspiré du Tarot de Rider Waite(r). Les lames de toute beauté, à l'atmosphère féerique et éthérée, présentent une palette de couleurs vibrantes, et sont enrichies de la connexion aux saisons et aux éléments, auxquelles s'ajoute une carte inconnue pour explorer certaines questions plus en profondeur. Le livre explicatif présente la signification de chaque carte ainsi que les méthodes de tirages pour éclairer et approfondir vos guidances.