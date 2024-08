Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique

Grâce à une présentation synthétique et claire des principes clés du fonctionnement du système immunitaire ce manuel vous accompagne dans l'assimilation des bases de l'immunologie moderne. Il offre une synthèse claire des connaissances actuelles sur l'immunologie fournit les bases nécessaires à la compréhension du système immunitaire et fait percevoir les perspectives diagnostiques et thérapeutiques qu'offre cette discipline. Cette 7e édition offre un nouveau contenu élargi aux pandémies au COVID-19 et à l'immunité collective ; à la résistance et à la sensibilité au COVID-19 ; aux vaccins à ARN et aux vaccins viraux hybrides ; à l'immunothérapie des tumeurs ; aux réponses immunitaires innées aux virus ; aux mécanismes de tolérance immunologique et à l'immunothérapie des maladies auto-immunes allergiques et autres maladies inflammatoires.