Alliant la théorie de l'enseignement à la pratique centrée sur la prise en charge globale des patients les cahiers infirmiers sont pensés pour faciliter l'acquisition des connaissances indispensables à l'exercice du métier au quotidien. Ce cahier infirmier consacré à la Neurologie propose en quatre grandes parties : - Partie I - L'anatomie et la physiologie ; - Partie II - Les examens cliniques et les principaux examens complémentaires avec le rôle infirmier expliqué et la démarche clinique infirmière pour prendre en charge le patient ; - Partie III - Les principaux symptômes neurologiques ; - Partie IV - Les pathologies avec la conduite infirmière et les points de pharmacologie d'administration et de surveillance infirmières. La compréhension et l'acquisition des connaissances sont facilitées par une présentation tout en couleurs de nombreux tableaux illustrations photographies et une série d'encadrés : Protocole de soin Protocole d'examen Démarche infirmière Raisonnement clinique partagé. LES AUTEURS M. Zuber est PU-PH chef du service de Neurologie et Neurovasculaire hôpital Saint-Joseph (Paris) M. Logak est chef de service adjoint M. Bruandet et V. Marcaud sont médecins-adjoints D. de Beaugrenier est cadre de santé au sein du même service.