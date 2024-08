Star Wars - La Haute République : The Eye of Darkness

Début de la phase III de la Haute République : un an après les événements tragiques de La Chute de l'étoile, les Jedi luttent pour rompre l'emprise qu'exercent les Nihil sur la galaxie. La galaxie est divisée. Après la destruction traumatisante du Flambeau Stellaire, les Nihil ont dressé une barrière infranchissable autour d'une région de la Bordure extérieure où règne Marchion Ro et où ses adeptes sèment le chaos au gré de ses caprices. Les Jedi piégés en territoire ennemi, dont Avar Kriss, s'efforcent de porter secours aux mondes pillés par les Nihil tout en conservant une longueur d'avance sur les maraudeurs et leurs horribles créatures sans nom. Hors de ce que les Nihil appellent la Zone d'Occlusion, Elzar Mann, Bell Zettifar et les autres Jedi unissent leurs forces à celles de la République pour tenter de rentrer en contact avec les planètes désormais coupées du reste de la galaxie. Malheureusement, toutes leurs tentatives pour percer cette muraille impénétrable ont étaient vaines. Cette succession d'échecs et de pertes démoralise Elzar et Bell, qui cherchent désespérément une solution. Et quand bien même la République et les Jedi parviendraient à franchir la frontière ennemie, comment se défendre face aux Sans-noms qui s'attaquent directement à leur lien avec la Force ? Et quelles autres horreurs Marchion Ro leur réserve-t-il ? Le désespoir s'installe aussi bien au sein de la République que de l'Ordre Jedi, et refaire l'unité au sein de la galaxie semble désormais presque irréalisable...