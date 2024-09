Alix est invitée chez son ami Néo. Sans le savoir, elle va se retrouver dans une drôle de famille : une famille végane. Entourés d'animaux, ses membres vivent sans manger de viande ni de produit animal. Ils évitent absolument de nuire aux animaux et refusent de leur faire du mal ou d'en abuser. Cette invitation va donner à Alix l'occasion de s'interroger avec humour et tendresse sur ses rapports aux animaux et sur la place qu'ils occupent dans notre monde. Clara Cuadrado, l'autrice talentueuse de "Extrême", une BD humoristique et éclairante sur la notion de spécisme, revient avec un nouvel ouvrage qui s'inscrit dans la collection Tendresse végane. Cette collection a pour vocation d'éclairer les enfants sur un mode de vie respectueux des animaux et une alimentation sans viande. Les albums illustrés de cette collection invitent les jeunes lecteurs à repenser leur relation au vivant avec considération et bienveillance, sans créer de culpabilité. "Chez nous, c'est vegan ! " est une merveilleuse opportunité pour les enfants de découvrir, à travers une histoire touchante et amusante, les valeurs véganes et l'importance du respect des animaux. Préparez-vous à embarquer avec Alix dans une aventure captivante et éducative, qui fera sourire et réfléchir petits et grands ! Restez à l'écoute pour la date de sortie officielle de ce livre passionnant qui changera peut-être votre perception du monde animal !