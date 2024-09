Dans l'enfer d'Israël

Le monde a atteint un sommet d'horreur le samedi 7 octobre 2023. Armés et soutenus par le régime iranien, les terroristes du Hamas ont fait basculer Israël dans l'effroi en massacrant femmes, enfants, vieillards... Plus de 1. 500 personnes ont été assassinées et plus de 250 autres prises en otage parce que juives. Face à la volonté de certains de minimiser ou de relativiser ce pogrom du XXIe siècle, Pascal Dague, se propose à partir de son analyse personnelle, de vous livrer sans une once de mensonge l'essentiel des faits. L'auteur, débute par le récit des premières heures, des premiers jours d'un conflit qui menace de déstabiliser le Proche-Orient, et de mettre à feu et à sang le reste du Monde.