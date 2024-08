Une saga familiale dans la campagne néo-zélandaise qui suit les destins d'Ari, jeune garçon qui a vu sa vie bouleversée du jour au lendemain, et de son grand frère Taukiri, qui cherche à échapper aux fantômes de son passé. Nouvelle-Zélande. Ari, 8 ans, est abandonné dans un foyer hostile après la disparition de ses parents. Heureusement, il peut compter sur sa voisine Beth, une gamine intrépide, pour trouver un peu d'affection et de réconfort. Galvanisée par les héros de son film préféré, Django Unchained, Beth semble n'avoir peur de rien ni de personne. Et puis, entre deux sparadraps posés pour soigner ses bleus à l'âme, Ari attend avec détermination le retour de son grand frère, Taukiri, parti sans laisser d'adresse, avec son surf et sa guitare, pour échapper au poids des secrets de famille. Mais le mystère de ses origines va finir par rattraper ce dernier... " Quelle pépite ! "L'Express " L'un des meilleurs romans de la rentrée littéraire. " Corse Matin " L'univers de Becky Manuwatu puise autant chez Steinbeck que chez des auteurs de la série noire. La prose est aussi ample que le mouvement d'une vague. " Le Monde des livres Traduit de l'anglais (Nouvelle-Zélande) par David Fauquemberg