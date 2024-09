Dinos rigolos : Une mystérieuse disparition. Niveau 3 fin CP

La série : Titus, Dottie et leurs copains sont une bande de dinos rigolos ! Avec Maître Dino, ils apprennent à lire, à compter et à vivre ensemble mais aussi à partager, s'entraider et accepter leurs différences. Dans ce titre, Maître Dino a organisé un cache-cache géant. Dans le trou d'un arbre ou sous un tas de feuilles, tous les dinos sont finalement découverts sauf Pépino qui ne répond pas aux appels de ses amis. Mais où est-ce qu'il a bien pu disparaître...