Le merveilleux voyage au pays des cinq sens

Au moment d'éteindre la lumière, Mila fait un voeu : elle aimerait tellement avoir des pouvoirs magiques. Soudain, dans un tourbillon d'étincelles, Alizée, la fée de son livre surgit d'entre les pages : " Tu crois que tu n'as pas de pouvoirs magiques ? Tu en as cinq ! Suis-moi, je vais te montrer. " Une forêt, haute en couleur, le clapotis des vagues sur la plage, une délicieuse fontaine où coulent toutes sortes de chocolats, un champ de fleurs aromatiques et la texture douce et réconfortante de la fourrure des marmottes. Voilà comment ce merveilleux voyage révèle à Mila ses pouvoirs magiques : ces cinq sens.