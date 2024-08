Concours CPE Conseiller principal d'éducation. 6e édition

Vous allez passer le concours de conseiller principal d'éducation (CPE) ? Le CPE est aujourd'hui un pivot au sein de l'établissement, entre les membres de la communauté éducative, et entre l'établissement et son environnement. Son premier domaine d'intervention est la vie scolaire, mais il agit aussi en dehors de celle-ci. Cet ouvrage vous propose un accompagnement complet afin de réussir le concours avec : Les épreuves du concours 2021 au niveau du master et le projet de nouvelles épreuves du concours au niveau de la licence pour 2025. Une culture des fondamenraux pour comprendre les finalités de l'école et donner sens aux modalités d'intervention du CPE autour de sept grands thèmes : principes et valeurs de l'éducation ; enjeux de l'éducation : école et société ; transformations : où va l'école ? ; politique de l'établissement et gestion concurrentielle de l'éducation ; usagers : de l'enfant à l'élève ; professionnalité du CPE ; une décennie de changements : de la loi de refondation de 2013 au "choc des savoirs" de 2024. Une analyse des épreuves accompagnée de conseils méthodologiques et de sujets corrigés. Des outils de lecture : index, glossaire des sigles et bibliographie. Cette nouvelle édition met à jour les contenus qui tiennent compte des récentes réformes de l'Education nationale et des dernières sessions de concours.