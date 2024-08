Les peurs !

3 histoires pour identifier et calmer ses petites peurs du quotidien. 3 récits du quotidien qui permettent d'explorer, à travers les personnages d'Aya et Simon, comment surmonter différentes peurs : le trac, la peur de la séparation, la peur causée par des films d'horreur. Chacune de ces histoire met en lumière l'importance de la communication, l'exploration et l'identification des sentiments. A chaque fin d'histoire, un éclairage psy simple pour décrypter la situation. Des outils pour identifier et dépasser ses petites peurs du quotidien, mais aussi des peurs plus anciennes et ancrées en soi Un livre pour les enfants dès 4 ans.