Cahier de problèmes de maths CM2

Un entraînement méthodique tout au long de l'année de CM2 pour que les problèmes de maths ne soient plus un problème. Un cahier pour revoir toutes les notions du programme de maths et s'exercer à la résolution de petits problèmes. L'enfant trouvera dans ce cahier : - un rappel simple et précis de chaque notion - des exercices et des petits problèmes de difficultés croissantes - des explications pas à pas, pour que résoudre un problème devienne un jeu - des conseils pour éviter tous les pièges - des problèmes défis - des mémos sur les grandeurs et mesures avec des tableaux de conversion Les parents trouveront tous les corrigés à la fin du cahier .