Une histoire de Mulan et au dodo ! Le théâtre d'ombres

Que se passe-t-il après les films ? Les nouvelles histoires de princesses... à collectionner ! - Retrouve ta Princesse Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire de Mulan. Dès 3 ans. L'histoire : L'empereur invite Mulan à assister à un spectacle. La guerrière est ravie ! Mais plus l'heure de la représentation approche, plus Mulan s'inquiète... Sa famille compte sur elle pour lui faire honneur. Elle ne peut pas se permettre la moindre erreur. Imprimé et fabriqué en France