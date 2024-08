Dictionnaire Tolkien. 3e édition revue et augmentée

Premier dictionnaire en langue française consacré à J. R. R. Tolkien, cet ouvrage est à destination des fans de l'univers du Seigneur des Anneaux comme des lecteurs moins aguerris. Plus de 60 contributeurs et 350 notices. Edition entièrement révisée, augmentée et illustrée. Dans cet ouvrage de référence, découvrez l'oeuvre de J. R. R. Tolkien sous de multiples facettes : les oeuvres de fiction - Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Silmarillion... - sont explorées en profondeur, leurs postérité et succès à l'international, leurs adaptations en jeux de rôle et jeux vidéo, au cinéma comme à la télévision, ou encore en oeuvre musicale. Les thèmes majeurs de l'oeuvre de J. R. R. Tolkien y sont analysés par les spécialistes de l'auteur, dirigés par Vincent Ferré. La littérature anglaise y côtoie le cinéma, la littérature médiévale, la philosophie, l'histoire, et la toute récente série télévisée... Le Dictionnaire Tolkien démontre une fois encore que l'héritage de Tolkien est toujours vivant et fait rêver de nouvelles générations.