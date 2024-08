Royal Blood. Tome 2, Royal Scandal

Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique ... Evangeline a trouvé sa place au sein de la royauté. Cependant les scandales se poursuivent, à son plus grand désespoir. La pression médiatique autour d'elle ne fait que s'accentuer, des articles calomnieux sur sa vie privée sont publiés tous les jours, et l'opinion publique est plus hostile que jamais. Alors qu'à l'extérieur du palais la colère gronde contre la monarchie, les tensions s'exacerbent au sein de la famille royale lorsque Ben refait son apparition. Evangeline reçoit d'effrayantes menaces, et l'étau se resserre quand une tentative d'assassinat a lieu... La jeune fille est alors persuadée que le coupable est un des habitants du palais.