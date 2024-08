Tu parles, Charles !

Dans une classe, il y a toujours un type pas comme les autres. Dans celle de Benjamin, il s'appelle Charles. Il a une tête de vieux, des habits de vieux, et quand il n'est pas là, on ne le remarque même pas. Le jour où Charles se casse la jambe, c'est pas de chance pour Benjamin : la maîtresse le désigne pour aller lui porter les devoirs. Mais si Charles, derrière ses lunettes, était en fait un rigolo ? Et peut-être même un vrai copain, avec qui Benjamin va pouvoir oublier que ses parents passent leur temps à se compliquer la vie... Accueilli par une pluie de prix et de coups de coeur lors de sa sortie en librairie, découvrez ou redécouvrez ce roman culte de Vincent Cuvellier et Charles Dutertre, hilarant !