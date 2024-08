Eufrasia Vela et les sept mercenaires

De nos jours, à Lima, Eufrasia Vela est aide à domicile pour personnes âgées. Pour ses chers patients perclus de douleurs et de solitude, cette petite femme solaire est prête à tout - quitte à s'oublier elle-même. Pourtant, malgré les bons soins de leur gardienne, les retraités n'aspirent qu'à une chose : le repos, et éternel s'il vous plaît ! Pourtant, lorsque dona Carmen lui demande de l'aider à mourir, notre héroïne hésite : est-elle vraiment prête à tout pour ses petits vieux ? Avec tendresse et drôlerie, Gustavo Rodriguez raconte le road-trip d'attachants vieux fourneaux et de leur aide-soignante. Un roman sur la liberté et le refus de laisser la morosité régir sa vie.